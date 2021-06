Bezos poletí do vesmíru už budúci mesiac

Jeff Bezos poletí do vesmíru so svojim bratom už budúci mesiac.

Zakladateľ amerických spoločností Amazon a Blue Origin - Jeff Bezos poletí do vesmíru so svojim bratom počas budúceho mesiaca. Zároveň tak pôjde o prvý komerčný let spoločnosti Blue Origin. Majiteľ spoločností o svojom zámere informoval na sociálnej sieti Instagram, pričom prvého letu sa zúčastní aj jeho brat Mark. Zaujímavé je aj to, že Blue Origin sa vo svojom vyhlásení o začatí komerčných letov vôbec nezmienila, že prvými vesmírnymi turistami budú obaja bratia. Bezos zároveň vo svojom videu na Instagrame uviedol, že letieť do vesmíru bol jeho celoživotný sen, pričom mu bude cťou zobrať do vesmíru aj svojho brata.