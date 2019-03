Bežný Boeing 787-9 Dreamliner letel rýchlosťou zvuku!

Je možné aby letelo bežné dopravné lietalo rýchlosťou vyššou ako je rýchlosť zvuku? To sa „skoro“ pred pár dňami podarilo bežnému prúdovému Boeingu 787-9.

Rýchlosti prekonávajúce rýchlosť zvuku sú obvyklé u stíhacích lietadiel, avšak u dopravných sú raritou a dnes prakticky neexistujú. Prvé a zároveň posledné lietadlo, schopné prekonávať niekoľko „machov“ (niečo cez 2M) bol Concorde. Pokusy o nadzvukové dopravné lietadlo mali aj Sovieti s ich Tupolevom Tu-144, lietadlo ale trpelo na vysokú poruchovosť a motory v prvých verziách neboli také dobré ako tie v Concorde. Vo finále síce lietadlo dosahovalo ešte vyššiu rýchlosť ako Concorde avšak náklady na prevádzku boli neúmerné vysoké, lietalo tiež dosahovalo ohromné hladiny hluku (pri prekonávaní aerodynamického tresku a zároveň aj pri bežnej prevádzke), Sovieti tak rýchlo pochopili, že tento typ dopravy nemá budúcnosť.

Pred pár dňami svet obletela informácia, že Boeing 787 je prvým komerčným lietadlom po takmer 20tich rokov, ktoré prekonalo rýchlosť zvuku. Ako je teda možné, že lietadlo, ktoré má bežnú letovú rýchlosť medzi 900 – 950 km/h, dosiahlo rýchlosť 1288 km/h (800 míľ za hodinu)?

Almost 800 mph now never ever seen this kind of tailwind in my life as a commercial pilot !! (200 mph tailwind ) pic.twitter.com/0XGTkEP9EB