Bezkontaktný tunelovací robot sa dostane aj cez tie najtvrdšie skaly

Polo-autonómny robot pracuje s vysokou teplotou, vďaka čomu roztaví aj tú najtvrdšiu skalu.

Americká start-upová spoločnosť Petra so sídlom v San Franciscu, vytvorila polo-autonómneho robota s názvom Swifty, ktorý sa dokáže prevŕtať aj tými najtvrdšími skalami na našej planéte. V súčasnosti sa na hĺbenie tunelov používajú hlavne dve metódy - vrtáky a trhaviny. Pritom obe technológie sú často nákladné, pretože vrtáky treba pravidelne meniť a trhaviny tiež nepatria k najlacnejším záležitostiam, nehovoriac aj o riziku zrútenia tunelu.

Nádejný start-up prichádza s tretím riešením, a tým je tavenie horniny. Spoločnosť zo začiatku používala vysoko-teplotnú plazmu (približne 5 500 stupňov Celsia) na roztavenie horniny, lenže to prinášalo problém v podobe vytvorenia lávy. Polo-autonómny robot Swift dokáže raziť tunely s priemerom od 46 cm až do 152 cm a pritom mu na to stačí bezkontaktný "vrták", ktorý dokáže vyprodukovať teplotu 982°C. Vďaka tomu sa hornina láme na malé kúsky.

Swift dokáže vyhĺbiť tunel cez Siouxský kremenec, ktorý patrí k najtvrdším na svete, a to rýchlosťou - 2,54 cm za minútu. Inak by sa tento druh horniny musel hĺbiť pomocou trhaviny.

Zdroj: InterestingEngineering,