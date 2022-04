Bethesda rozdáva hry zadarmo

Softvérová spoločnosť ponúka svoje staršie hry zadarmo, cez platformu Steam.

Herná spoločnosť Bethesda ponúka cez obchod s hrami Steam, svoje herné klasiky. Takže ak ste fanúšik hier z rokov deväťdesiatich, môžete sa pomocou nich vrátiť do minulosti. Tešiť sa tak môžete na hry akými sú: The Elder Scrolls: Daggerfall, The Elder Scrolls: Arena, Ghostwire: Tokyo Prelude, The Elder Scrolls: Legends, Wolfenstien: Enemy Territory a veľa iných. Samozrejme, veľa hier už teraz nezaujme, predsa len grafický vizuál za tie roky pokročil. Lenže ak si chcete na chvíľu oddýchnuť od realistickej grafiky, možno tieto už retro hry vám s tým pomôžu.

Pravdepodobný dôvodom rozdávania hier je ukončenie herného spúšťača - Bethesda Launcher, nakoľko ho takmer nikto nepoužíval. Preto sa spoločnosť rozhodla okrem svojej webovej stránky, zamerať aj na predaj pomocou hernej platformy Steam. Hry vám z voľného miesta na disku veľa nezaberú a možno vám prinesú minimálne niekoľko hodín zábavy, hlavne ak patríte k fanúšikom RPG. Herná séria The Elder Scrolls vám v tom určite pomôže, nakoľko môžete preskúmať históriu udalostí pred populárnym pokračovaním Skyrim.

Zdroj: Techspot,