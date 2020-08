be quiet! predstavuje nové 1200W a 1500W zdroje s najvyššou účinnosťou 80 Plus Titanium

Ide o zdroje z novej série Dark Power Pro 12. Budú dostupné v dvoch výkonových verziách a to 1200W a 1500W. Medzi dôležité vlastnosti patrí najmä najvyššia trieda účinnosti 80 Plus Titanium. Tá vypovedá o minimálne 90% účinnosti zdroja a to pri jeho zaťažení len na 10% dostupného výkonu. Výrobca uvádza maximálnu hodnotu účinnosti 94,9%.

Zdroje majú pre najvyššiu účinnosť digitálne riadené PFC, LLC, SR a pokročilú topológiu Full-Bridge. Ako je už pri podobných zdrojoch zvykom, sú plne modulárne, s možnosťou odpojiť všetky káble. Majú šesť 12V vetiev s možnosťou prepnúť pomocou spínača na zdroji, tzv. overclocking key, z prevádzky zo šiestich nezávislých na jednu vysoko výkonnú vetvu, čo sa dá využiť najmä pri extrémnom pretaktovaní. Novinka používa nový koncept bezrámového ventilátora z radu Silent Wings pre ešte nižší prevádzkový hluk a taktiež v zdrojoch nájdeme japonské kondenzátory dimenzované na 105 °C.

Podobne ako ďalší výrobcovia, aj be quiet! ponúka k svojim high-end zdrojom 10 ročnú záruku. Podľa dostupných informácií sa budú predávať od 8. septembra, doporučená predajná cena je 439€ pre 1500W verziu a 389€ pre slabšiu 1200W verziu.

