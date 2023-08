Bankomaty írskej banky rozdávali peniaze

Vďaka chybe neboli odpočítané peniaze z bankového účtu.

Bankomaty banky - Bank of Ireland mali tento týždeň (15. 8. 2023) chybu. Tou bolo, že neodpočítavali zostatok z majiteľa účtu. Takže, ak ste si išli vybrať peniaze z bankomatu, nebola vám daná čistka odpočíná z vášho zostatku. Samozrejme, táto informácia sa pomerne rýchlo rozšírila medzi ľudí, ktorí začali vyberať z bankomatov peniaze. Bankomaty tejto finančnej spoločnosti majú obmedzený výber v maximálnej výške 500 eur, lenže to nebránilo niektorím zákazníkom banky si napríklad previesť 1 000 eur na svoj druhý účet v Revolut banke. Na čo si následne peniaze vybrali paradoxne z toho istého bankomatu. Chyba v systéme zároveň dovolila urobiť prevod, aj keď majiteľ účtu nemal túto sumu dostupnú.

Banka v podvečerných hodinách toho istého dňa stihla informovať svojich zákazníkov o tom, že vykonané prevody im budú započítané do ich účtu. To sa má týkať aj nad-limitných výberov. Napriek tomu boli výbery z bankomatov uskutočnené vo veľkej miere. Po tom, ako sa bankovému domu podarilo zistiť, že jej bankomaty majú chybu, privolala si na pomoc Gardu (obdoba írskej polície). Gardisti mali za úlohu udržiavať "pokoj a poriadok" pri chybných bankomatoch, nakoľko sa v ich blízkosti začali tvoriť rady ľudí. Bank of Ireland ani Garda zatiaľ neuviedli, či bude podané trestné oznámenie na osoby, ktoré úmyselne prekročili limity na svojich účtoch.

Problém si stihlo všimnúť aj írske Ministerstvo financií, ktoré žiada podrobné prešetrenie incidentu. Je totiž možné, že by banke mohla byť vystavená pokuta za túto chybu.

Zdroj: Techspot,