AyrixOS - výnimočná kópia macOS?

FreeBSD systém chce priniesť funkcie a vzhľad macOS všetkým a zadarmo.

Vo svete open-source sa vždy niečo deje a občas sa objaví aj zaujímavý projekt, ako AiryxOS, ktorý má za cieľ skopírovať vzhľad a funkcie populárneho operačného systému macOS od spoločnosti Apple. Samozrejme, projektov ako je tento je veľa, ale vo väčšine prípadov ide len o skopírovanie vzhľadu. Vývojársky tím stojaci za touto ranou verziou systému si dal za cieľ priniesť aj podporu macOS aplikácií. Tíím chce dodržať aj systémové rozhranie svojej predlohy, ale aj štruktúru priečinkov. Projekt si zároveň požičal niektoré vlastnosti a funkcie z podobného projektu - helloSystem.

Okrem niekoľkých klonov macOS, existuje klon operačného systém MS DOS - FreeDOS, tak isto prebieha aktívny vývoj klonu OS Windows - ReactOS, o ktorom sme aj písali. Potom je ešte HaikuOS, ktorý má za cieľ skopírovať funkčnosť operačného systému BeOS. Pri AiryxOS ostáva otázna hlavne podpora aplikácií z macOS, vzhľadom na veľkosť komunity ohľadom projektu Wine, kde aj tak funkčnosť nie je na takej úrovni, aká by mala byť. Tu by mohlo vývojárom pomôcť to, že časť kódu macOS je totožná s freeBSD systémom.

Ak si chcete vyskúšať na svojom počítači tento operačný systém, odkaz na stiahnutie nájdete na domovskej stránke projektu AiryxOS.

