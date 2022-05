Aya Neo 2 má byť konkurentom pre Steam Deck

Vyzerá to tak, že Steam Deck bude mať konkurenciu.

Čínska spoločnosť Aya Neo chce koncom tohto roka uviesť do predaja konkurenta pre prenosnú hernú konzolu Steam Deck. Novinka dostala názov Aya Neo 2. Čínska konkurencia by mala prísť na trh s procesorom AMD Ryzen 7 6800U APU, ktorý obsahuje osem jadier a šestnásť vlákien. Procesor je postavený na novej mikroarchitekrúre ZEN 3+ a maximálny takt je stanovený na 4,7 GHz. Oproti tomu, Steam Deck má maximálny takt procesora stanovený na 3,5 GHz. Potesí aj podpora PCI 4.0 pre vnútorné úložisko. Zariadenie by malo podporovať aj LPDDR5 RAM. Bohužiaľ, doposiaľ nie je známa kapacita vnútorného úložiska, ale ani RAM modulu/modulov. Herná konzola by mala podporovať USB vo verzii 4.0.

Herná konzola má byť vybavená grafickou kartou Radeon 680M, ktorá má patriť medzi najlepšie integrované GPU. Táto grafická karta obsahuje až 12 RDNA 2 výpočtových jadier s taktom 2,2 GHz. Okrem toho je možné nakonfigurovať procesor až na 28 W, takže bude veľmi zaujímavé, ako si spoločnosť poradí s chladením. Novinka sa bude predávať s predinštalovaným operačným systémom Windows 11. Nanešťastie, cena ani predný dátum predstavenia hernej konzoly Aya Neo 2 nie je známy, ale dá sa očakávať, že cena presiahne hodnotu 1 000 dolárov (približne 948,65 eur).