Autonómne vozidlo unikalo pred políciou

Americkí policajti naháňali autonómny automobil spoločnosti Cruise.

Polícia Spojených štátov amerických mala nedávno postarané o "zábavu". Policajti zo San Franciska zastavili pri porušení pravidiel cestnej premávky autonómne vozidlo Cruise Chevy, ktoré nemalo zapnuté svetlá. Vozidlo na výzvu zastavilo a policajt sa následne snažil dostať do automobilu. Keďže sa mu to nedarilo, vrátil sa do policajného automobilu, lenže medzitým sa Chevy "rozhodlo" pokračovať vo svojej jazde, čím sa začala vlastne prvá policajná naháňačka autonómneho automobilu na svete. Auto po krátkej dobe zastavilo a rozsvietilo výstražné svetlá.

Policajti sa následne znova snažili docieliť, aby automobil rozsvietil predné svetlomety. Na tento incident zareagoval Aaron Mclear zo spoločnosti Cruise, ktorá je dcérskou značkou automobilky General Motors. Podľa neho sa autonómny automobil Chevy nepokúšal polícii uniknúť, len sa snažil nájsť bezpečnejšie miesto na zaparkovanie, aby neohrozoval bezpečnosť cestnej premávky. Polícia počas tohto incidentu kontaktovala spoločnosť Cruise, s ktorou úzko spolupracuje. Vozidlá spoločnosti na svoje navigovanie používajú technológiu LIDAR.

Firma Cruise chybu svetlometov medzitým opravila aktualizáciou, aj keď presná príčina zlyhania nie je doteraz známa.

Zdroj: InterestingEngineering,