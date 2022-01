Automobilka Geely plánuje vstúpiť na nový trh

Automobilová spoločnosť nečakane kupuje výrobcu smartfónov.

Čínska automobilová spoločnosť Geely, ktorá mimochodom vlastní značky Polestar, Volvo a Lotus, chce vstúpiť na trh so smartfónmi a to cez značku Meizu. Túto informáciu priniesla čínska webová stránka 36Crypton, podľa ktorej má automobilka záujem o kúpu dlhoročného výrobcu smarfónov. Spoločnosti Meizu sa v súčasnosti na trhu veľmi dobre nedarí a to aj napriek svojej dvadsaťročnej histórii. Automobilová spoločnosť sa už nejaký čas snaží vstúpiť na trh so smartfómni, pričom na túto snahu vynaložila takmer 10 miliárd jüanov.

Vrámci tejto snahy spoločnosť Geely pritiahla na svoju stranu manažérov, ktorí pracovali pre výrobcov smartfónov, akými sú napríklad - Xiaomi, ZTE, OPPO a podobne. Pritom automobilka vytvorila pre svoj zámer subjekt s názvom Xingji Times. Automobilová spoločnosť by touto akvizíciou chcela prepojiť svet automobilov a smartfónov. Budúci majiteľ značky Meizu má hľadať aj výrobcu pre svoje smartfóny, čo by v tomto prípade mala byť pravdepodobne spoločnosť Foxconn, ktorá vyrába smartfóny aj pre technologického giganta Apple.

Spoločnosť Meizu v súčasnosti vyrába približne jeden milión smartfónov ročne, čo je značný pokles oproti minulým rokom, kedy bola produkcia na úrovni 20 000 000 kusov ročne.

