Austrália sa obáva sabotáže kritickej infraštruktúry

Nepriateľské aktivity sa majú odohrávať aj v Austrálii.

Svet už dávno nie je "rajom". Vojny sa odohrávajú vo všetkých možných variáciách po celom svete. V bezpečí v podstate nie je žiadna krajina. Toho si je vedomá aj Austrália, ktorej bezpečnostná agentúra - Bezpečnostná spravodajská organizácia (ASIO - Australian Security Intelligence Organization) nedávno varovala vládu o možných bezpečnostných hrozbách. Jednou z hrozieb majú byť kybernetické, za ktorými majú stáť zatiaľ neznáme krajiny. Podľa riaditeľa bezpečnostnej agentúry - Mikea Burgessa mali detegovať hneď niekoľkonásobnú snahu zahraničných špiónov presne zmapovať slabé miesta kritickej infraštruktúry. Takéto údaje sú veľmi cenné pre prípadný útok na krajinu.

Burgess počas svojho prejavu pripomenul aj minuloročný výpadok služieb mobilného operátora Optus, ktorý sa udial v novembri. Dodal k tomu, že situácia mohla byť oveľa horšia, ak by sa nepriateľské živly zamerali aj na ďalších operátorov pôsobiacich v krajine. ASIO má v tomto prípade sledovať skupinu ľudí, ktorú pomenovala ako "A-Team". Členovia skupiny sa snažia infiltrovať do rôznych štátnych a firemných organizácií z cieľom získať prístup k dôležitým a tajným informáciám. Ľudia z A-Teamu majú údajne podplácať vysokopostavených politikov, no podľa Burgessa sa tieto osoby snažili podplatiť aj pracovníkov ASIO.

Generálny riaditeľ dodal, že austrálske bezpečnostné organizácie a spoločnosti by mali byť v týchto časoch oveľa obozretnejšie. ASIO má už v blízkej budúcnosti predstaviť plán pre zabezpečenie robustnej ochrany pred hrozbami z kyberpriestoru.

Zdroj: Techspot,