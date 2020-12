Atóm titánu existuje na dvoch miestach naraz v kryštáli a je zodpovedný za neobvyklý jav.

Kryštalická pevná látka BaTiS3 (bárium titaničitý) má zlé vlastnosti pri vedení tepla a ukazuje sa, že na vine je svojvoľný atóm titánu, ktorý existuje na dvoch miestach súčasne. Objav, ktorý priniesli vedci z Caltechu v USA a Národné laboratórium ministerstva energetiky Oak Ridge (ORNL) bol zverejnený 27. novembra v časopise Nature Communications. Poskytuje základný pohľad na neobvyklej tepelnej vlastnosti na atómovej úrovni, ktorý bol pozorovaný u niekoľkých materiálov. Táto práca je osobitne zaujímavá pre výskumníkov, ktorí skúmajú potenciálne využitie kryštalických pevných látok so zlou tepelnou vodivosťou v termoelektrických aplikáciách, pri ktorých sa teplo priamo premieňa na elektrickú energiu a naopak.

Tento obraz kryštálov BaTiS3 s rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) je prekrytý ilustráciami znázorňujúcimi orientáciu jednotlivých atómov v kryštáli. Napriek atómovej dokonalosti kryštálu je neočakávane zlý pri prenose tepelnej energie.

„Zistili sme, že kvantovo - mechanické účinky môžu hrať obrovskú úlohu pri určovaní tepelných transportných vlastností materiálov aj za známych podmienok, ako je izbová teplota,“ hovorí Austin Minnich, profesor strojárstva a aplikovanej fyziky na Caltechu a spoluautor Nature Communications paper. BaTiS3 patrí do triedy materiálov nazývaných chalkogenidy súvisiace s perovskitom. Jayakanth Ravichandran, odborný asistent na USC Viterbi's Mork Family Department of Chemical Engineering and Materials Science a jeho tím ich skúmali kvôli optickým vlastnostiam a nedávno začali študovať ich termoelektrické aplikácie.

Tím zistil, že BaTiS3 spolu s niekoľkými ďalšími kryštalickými pevnými látkami má „sklenenú“ tepelnú vodivosť. Nielen, že je jeho tepelná vodivosť porovnateľná s tepelnou vodivosťou neusporiadaných skiel, ale aj to, že sa teplota zhoršuje, čo je opak väčšiny materiálov. V skutočnosti je jeho tepelná vodivosť pri kryogénnych teplotách jednou z najhorších, aké sa kedy v ktorejkoľvek úplne hustej (neporéznej) pevnej látke pozorovali. Atóm titánu v každom kryštáli BaTiS3 existuje v tzv. potenciáli dvojitej jamky, čo znamená, že v atómovej štruktúre existujú dve priestorové polohy kde atóm chce byť. Atóm titánu existujúci na dvoch miestach súčasne vedie k vzniku takzvaného „dvojúrovňového systému“. V tomto prípade má atóm titánu dva stavy: základný stav a excitovaný stav. Prechádzajúce atómové vibrácie sú absorbované atómom titánu, ktorý prechádza zo zeme do excitovaného stavu a potom rýchlo klesá späť do základného stavu. Absorbovaná energia je emitovaná vo forme vibrácií a v náhodnom smere.

Zdroj: Phys,