Asus Zephyrus G GA502 - ultratenký a výkonný notebook

Len 20 milimetrov tenké telo notebooku Asus Zephyrus G GA502 s hmotnosťou 2.1 kg v sebe ukrýva úsporný procesor zo stajne AMD® Ryzen™ 7 3750H a 32 GB operačnej pamäte typu DDR4 s taktom 2400MHz. Grafiku zabezpečuje čip nVidia® GeForce® 1660 Ti so 6 GB pamäte typu GDDR6. S takouto kombináciou bez problémov rozbeháte aj najnovšie hry. Čo sa týka úložného priestoru, je tu možnosť na výber z 256 GB alebo 512 GB NVMe SSD. V kombinácii s inteligentným chladením systém podľa potreby optimalizuje výkon a sľubuje takmer 9-hodinovú výdrž batérie.

Nenápadný dizajn dopĺňa tenký rámček, ktorý umožnil vtesnať 15-palcový displej do 14-palcového šasi. Keď už spomíname displej, ten má vIPS panel, rozlíšenie 1920x1080 pixelov, 120 Hz frekvenciu a anti-reflexnú povrchovú úpravu eliminujúcu odlesky.

Pri nočných herných radovánkach, či vysokom pracovnom nasadení určite oceníte biele podsvietenie klávesnice. O hudobný zážitok sa postará dvojica reproduktorov so 7.1-kanálovým zvukom, výkonom 2x1 Watt a technológiou "Smart AMP". Z konektivity tu máme jeden USB 3.1 port druhej generácie typu C so štandardom DisplayPort™ 1.4, ďalej 3x port USB 3.1 typu A, 1x port HDMI 2.0b, 1x Ethernetový port, 3.5 mm audio výstup, Wi-Fi a Bluetooth 5.0. Celá táto mašinka je napájaná 180 Wattovým adaptérom.

Cena je stanovená na celkom slušných 1.199 amerických dolárov.

