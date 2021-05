ASUS uvedie ďalšie základné dosky X570 s pasívnym chladením

Väčšina základných dosiek pre AMD s chipsetom X570 využíva na jeho chladenie ventilátor. Už dlhšie sa hovorilo o novom chipsete s názvom X570S, pričom S by malo značiť Silence, teda ticho. Používať by ho mali práve dosky s pasívnym chladením. Pravdepodobne pôjde aj o tie, ktoré oznámil nedávno výrobca Asus. Prísť by mali v treťom štvrťroku 2021.

Na sociálne sieti Twitter potvrdil výrobca dve – ROG Crosshair VIII a ROG Strix X570. Asus však už minulý rok v auguste predstavil základnú dosku Dark Hero, ktorá disponuje práve pasívnym chladením chipsetu X570. Ide však o top model značky a tomu zodpovedá aj vysoká cena. Novo predstavené modely by mali poskytovať pasívnu prevádzku aj za nižšiu cenu.

