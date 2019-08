Asus ROG Strix XG438Q - 4K, HDR a 120Hz v jednom balení

Spoločnosť Asus predstavuje veľký 43-palcový monitor v kategórii Republic of Gamers so 4K rozlíšením, HDR technológiou a vysokou obnovovacou frekvenciou. Monitor je určený prevažne pre náruživých hráčov, ktorým ponúkne VA panel so 120Hz obnovovacou frekvenciou a technológiou GameFast Input pre minimalizáciu oneskorenia. Pre tých, ktorí majú grafické karty od AMD je tu technológia FreeSync 2. Novinka sa taktiež môže pochváliť displejom HDR 600 s intezitou jasu na úrovni až 750 nitov.

Z konektivity tu nájdeme tri HDMI porty štandardu 2.0, ďalej DisplayPort 1.4, dva USB 3.0 porty a dva audio vstupy/výstupy. Monitor má v sebe zabudované aj 10W stereo reproduktory s technológiou Asus Sonic Master a v balení nájdeme aj diaľkový ovládač pre ovládanie napr. jasu, či kontrastu obrazovky.

Asus ROG Strix XG438Q sa začne predávať na anglickom trhu v auguste za cenu 1099 libier.

Zdroj: wccftech