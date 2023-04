Asus predstavuje konkurenciu pre Steam Deck

Vyzerá to tak, že trh s prenosnými hernými konzolami získava na popularite.

Spoločnosti Valve sa podarilo oživiť záujem o prenosné herné konzoly so svojim Steam Deckom, ktorý zaujal nemalý počet hráčov. Dlhú dobu nemá táto konzola solídneho vyzývateľa, to by sa ale mohlo zmeniť. Výrobca počítačového hardvéru - Asus pred nedávnom predstavil svoju odpoveď na Steam Deck. Tou odpoveďou je Asus ROG Ally. Novinka používa operačný systém Microsoft Windows 11 a zatiaľ nie je známe, či bude možná inštalácia aj iných OS.

Novinka podľa spoločnosti používa špeciálne upravený procesor AMD APU, ktorý môže byť spárovaný s Asus ROG X6 Mobile eGPU. Technológia displeja je zatiaľ neznáma, no je známe aspoň to, že ponúkne FullHD displej s podporou 120 Hz obnovovacou frekvenciou. Vďaka použitiu OS Windows 11 by malo byť možné používať takmer všetky herné cloudové služby. Samozrejme hráči si budú môcť nainštalovať aj herného klienta Steam, ale Xbox Cloud Gaming.

Bohužiaľ veľa detailov nie je známych, chýba aj presný dátum predstavenia, nehovoriac o cenách a bližšej konfigurácii.

