Astronómovia zaznamenali splynutie dvoch masívnych objektov

Astronómom sa podarilo zaznamenať splynutie čiernej diery a neutrónovej hviezdy.

Objav sa podarilo zaznamenať astronómom ešte 5. januára 2020, pričom samotná udalosť sa udiala 900 miliónov svetelných rokov od nás. Predmetná udalosť dala o sebe vedieť pomocou gravitačných vĺn, ktoré sa podarilo zaznamenať vďaka detektorom. Lenže 15. januára 2020, teda desať dní po detekcii prvej udalosti, vedci zaznamenali pomocou detekorov ďalšie gravitačné vlny z toho istého smeru. Po dôkladnej analýze vedci potvrdili, že signály pochádzajú z toho istého zdroja a malo by zároveň ísť o prvú detekciu kolízie čiernej diery a neutrónovej hviezdy.

Astronómom sa doteraz podarilo detekovať splynutie dvoch čiernych dier alebo dvoch neutrónových hviezd, ale nikdy nie kombináciu čiernej dierny a neutrónovej hviezdy. Tieto dve gravitačné vlny s desaťdňovým rozdielom dostali názvy - GW200105 aGW200115, pričom čísla značia dátum detekcie udalostí. O detekciu sa postarali observatória LIGO a VIRGO. Čierna diera mala v tomto prípade deväťnásobnú hmotnosť Slnka a naproti tomu neutrónová hviezda bola 1,9 násobne hmotnejšia než Slnko. Samozrejme, vlny sú už len obrazom minulosti a čierna diera medzitým už dávno pohltila svoju "obeť".

Vedci sa pohrávajú aj s teóriou, podľa ktorej mohla čierna diera namiesto pohltenia, roztrhnúť predmetnú neutrónovú hviezdu. To by vedcom mohlo otvoriť nové okno do sveta fyziky, nakoľko v našich podmienkach nie je možné vytvoriť materiál, z ktorého sa skladá neutrónová hviezda a vďaka tomuto javu by mohli študovať jej "vnútornosti.

Zdroj: Cnet,