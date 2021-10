Astronómovia pravdepodobne objavili planétu obiehajúcu okolo troch hviezd

Astronómom sa podarilo pravdepodobne objaviť prvú planétu obiehajúcu okolo troj-hviezdy.

Astronómom sa možno podarilo prvýkrát objaviť troj-hviezdny systém, okolo ktorého obieha planéta. Tento hviezdny systém má názov GW Orionis, pričom astronómov zaujala medzera v prachovom mračne, ktorý sa nachádza v okolí troch hviezd. Solárne objekty sú zároveň gravitačne prepojené. Vedcom sa podarilo pritom objaviť už veľa týchto hviezdnych systémov, lenže toto by bolo prvýkrát, že by systém hviezd mal aj planétu, pravdepodobne so stabilnou obežnou dráhou.

Za týmto objavom stoja vedci z Nevadskej Univerzity v Las Vegas, ktorí pomocou teleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) pozorovali prachové prstence okolo týchto hviezd. Tieto prstence bývajú zodpovedné za vznik planét. Vedcom sa ale podarilo objaviť zaujímavú medzeru v prstenci, ktorá sa nachádza v okolí všetkých troch hviezd. Vedci predpokladajú, že by sa v tejto medzere mohla nachádzať planéta, alebo planéty, podobné nášmu Jupiteru. Tento objekt obiehajúci okolo hviezd, nie je vidieť. Astronómovia sa teraz budú snažiť potvrdiť svoj objav ďalšími pozorovaniami. Ak by sa tento objav podarilo nakoniec potvrdiť, tak teórie o vzniku planét by sa stali robustnejšie.

Zdroj: Phys.org,