Astronómovia plánujú predstaviť nečakané novinky o našej galaxii

Dva vedecké tímy - Európske južné observatórium a Event Horizon Telescope (EHT), plánujú v blízkej dobe odhaliť nové poznatky, týkajúce sa našej galaxie. Podľa vyhlásenia Národnej vedeckej nadácie Spojených štátov amerických, má ísť o prelomový objav. Astronómovia pracujúci na projekte EHT sa ešte v roku 2019 postarali o senzáciu, kedy sa im prvýkrát podarilo vyfotografovať horizont udalostí čiernej diery. Presnejšie išlo o kolapsar, ktorý sa nachádza v galaxii známej ako M87.

Zatiaľ môžeme len hádať, čo nám plánujú vedci odhaliť, ale predpokladá sa, že by to mohla byť prvá fotografia stredu našej galaxie. Presnejšie by sa malo jednať o prvú snímku super masívnej čiernej diery - Sagittarius A, ktorá sa od nás nachádza približne "len" 25 000 svetelných rokov. Problémom medzi fotografiou M87 a možnou fotografiou Sgr A je, že v prípade vzdialenej čiernej diery, nie je až také silné rušenie galaktickým plynom a prachom.

Bohužiaľ, zatiaľ ide len o dohady a musíme si počkať na dátum 12. máj 2022, kedy je naplánová tlačová konferencia EHT.

Zdroj: InterestingEngineering,