Astronómovia objavili voľne putujúcu čiernu dieru

Čierne diery, ktoré voľne putujú vesmírom vedci nedokázali objaviť, až doteraz.

Vedci si doteraz mysleli, že objavenie voľne putujúcej čiernej diery bude dlhodobo nemožné, vzhľadom na našu technologickú úroveň. Nakoniec sa to astronómom predsa len podarilo, a to aj vďaka dlhoročnej mravčej práci pri analyzovaní dát. Celý "príbeh" objavu sa začal ešte v roku 2011, keď dva vedecké tímy - Varšavská Univerzita (Poľsko), presnejšie Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) a Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) (Japonsko a Nový Zéland). Zaznamenali veľmi jasnú hviezdu, ktorá je od nás vzdialená takmer 20 000 svetelných rokov. Týmto objavom sa začal neskôr zaoberať Kailash Sahu, zo Space Telescope Science Institute v Baltimore.

Sahu spolu so svojimi kolegami takmer šesť rokov sledoval tento vesmírny objekt pomocou Hubblovho vesmírneho teleskopu. Vedci si vďaka pozornému sledovaniu všimli, že vesmírne teleso zmenilo svoje miesto. Astronómovia nakoniec dospeli k výsledku, že ide voľne putujúcu čiernu dieru. Vedcom sa podarilo dokonca vypočítať aj jej rýchlosť, ktorá je 45 kilometrov za sekundu a dokázali určiť aj jej hmotnosť, ktorá by mala byť až sedemnásobne väčšia, ako je hmotnosť nášho Slnka. Viac sa môžete dočítať o tomto objave na stránke arXiv, pričom daný text v súčasnosti prechádza revíziou.

Zdroj: InterestingEngineering,