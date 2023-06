Astronómovia objavili blízku hviezdu meniacu sa na diamant

Vedci objavili bieleho trpaslíka, ktorý prechádza postupom kryštalizácie.

Astronómom sa podarilo objaviť pomerne "blízko" sa nachádzajúceho bieleho trpaslíka. Ten je súčasťou štvor-hviezdneho systému - HD 190412, ktorý je od nás vzdialený 104 svetelných rokov. Bielym trpaslíkom sa stane hviezda, ktorá nemá dostatočnú hmotnosť, aby sa stala netrónovou hviezdou, alebo čiernou dierou. Vedci predpokladajú, že po tom, čo sa naše Slnko premení na červeného obra a dohoria mu posledné zvyšky paliva potrebného na jadrovú fúziu, zakončí svoju "cestu" výbuchom, po ktorom ostane obnažené jadro hviezdy. Tento pozostatok sa volá "biely trpaslík". Takéto jadro chladne miliardy rokov, až sa stane čiernym trpaslíkom. Vedci predpokladajú, že až 97 percent hviezd v Mliečnej ceste zakončí svoju existenciu práve týmto stavom, pričom vesmír by mal na "konci svojho času" pozostávať hlavne z čiernych dier a trpaslíkov.

Nový objav pomôže vedcom lepšie pochopiť proces chladnutia bielych trpaslíkov, nakoľko sa podľa ich zistení jadro hviezdy postupne mení na diamant, pričom by nakoniec mala skryštalizovať celá hviezda. Na štúdii tejto hviezdy sa podieľalo široké spektrum vedcov z USA, Kanady, Veľkej Británie a Austrálie a celé výsledky výskumu si môžete prečítať na preprintovom médiu arXiv. Článok ešte neprešiel recenziou, preto ho treba brať do určitej miery s rezervou.

Hviezdny systém HD 190412 pozostáva z troch hviezd, ktoré majú mať podľa odhadu vek až 7,3 miliardy rokov. Biely trpaslík by mal mať vek 4,2 miliardy rokov, lenže vďaka procesu kryštalizácie, môže byť skutočný vek hviezdy úplne iný. To, kým sa stane biely trpaslík čiernym je otázkou miliárd rokov, no vedci predpokladajú, že naša civilizácia sa týchto objektov nemusí vôbec dožiť.

Zdroj: Techspot,