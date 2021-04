Astronómovia objavili bizarný región v Mliečnej ceste, ktorý nemá ďaleko od vybuchnutia.

Astrofyzikom sa podarilo objaviť nový bizarný región v Mliečnej ceste, ktorý je plný vzácnych hviezd a tie môžu kedykoľvek explodovať. Tento objav sa podaril aj vďaka ďalekohľadu Gaia, ktorý patrí Európskej vesmírnej agentúre (ESA). Novoobjavená oblasť v našej galaxii dostala názov - Cepheova ostroha (Cepheus spur) a zároveň ide o najvýbušnejšiu oblasť v našej galaxii, ktorá sa nachádza medzi Orionovým ramenom a súhvezdím Perzea. Táto oblasť sa teda nachádza medzi dvoma špirálovými ramenami, ktoré je plné vzácnych hviezd typu OB.

Hviezda typu OB je priemerne tri krát väčšia ako naša materská hviezda, ale o to aj búrlivejšia. Tieto OB hviezdy bývajú väčšinou sfarbené do modra, nakoľko je v prevahe modré spektrum vlnovej dĺžky. Zároveň ide o jedny z najkratšie žijúcich hviezd, aké poznáme a sú najväčšie. Jadrové reakcie v ich vnútri sú veľmi prudké, vďaka čomu sú aj veľmi horúce. Priemerne bývajú až šesť krát horúcejšie, ako naše Slnko. Vďaka týmto vlastnostiam sa v ich jadre rýchlo tvoria ťažké prvky, ktoré sa počas explózie formou supernovy rozptýlia do okolitého priestoru, ktorý je nevyhnutný pre vznik života.

Ich priemerný počet na 400 miliárd hviezd v galaxií je približne dvestotisíc. Vedcom sa podarilo objaviť tento región vďaka triangulácii vzdialenosti hviezd od našej planéty, pomocou techniky zvanej Hviezdna paralaxia. Potom v spolupráci s ESA zmapoval oblasť vesmíru, o ktorej sa myslelo, že je prázdna. Astronómom sa podarilo dokázať, že táto oblasť hviezd je súčasťou našej galaxie a nejde len o náhodnú konšteláciu hviezd. Astrofyzici majú zároveň podozrenie, že by tieto hviezdy mohli byť pozostatkom búrlivej minulosti našej galaxie, nakoľko sa nachádzajú mierne nad diskom.

Zdroj: ScienceAlert,