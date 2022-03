Astronómovia majú nový pohľad na tmavú hmotu

Podľa novej teórie, temnú hmotu majú tvoriť častice s názvom Axion.

Temná hmota je stále veľkou záhadou pre vedeckú komunitu, ktorá sa jej vlastnosti snaží popísať nejednou teóriou. Doposiaľ sa žiadna neukázala ako tá pravá a do pomyselného vreca pribudla nová teória. Tentokrát s novým pohľadom na tmavú hmotu prišli vedci z dvoch univerzít - King´s College z Londýna a z Durhamu. Správa bola zároveň zverejnené aj na webových stránkach Univerzity z Durhamu.

Nakoľko by tmavá hmota mala tvoriť až 85 percent hmoty vo vesmíre, tak napriek tomu takmer nijako neinteraguje s bežnou hmotou. Ako sa prejavuje, je len pomocou gravitačného vplyvu, aj to len na veľké objekty, akými sú hviezdy až galaxie. Pritom je jej povaha pre vedcov stále záhadou.

Nový vedecký výskum sa tentokrát rozhodol zamerať na hypotetickú elementárnu časticu s názvom - Axion, ktorej existencia sa prvýkrát predpokladala už v roku 1977. Častica má byť súčasťou teórie Peccei-Quinn, ktorá sa snažila vysvetliť problém CP symetrie. Má ísť o kombináciu symetrie konjugácie náboja a paritnej symetrie.

Teória sa teraz zamerala na temnú hmotu, ako určitú formu poľa pokrývajúceho vesmír, než ako jednotlivé častice. Podľa vedcov mala hodnota poľa oscilovať, s tým že energia uložená v tomto poli je axiónová temná hmota. Táto hmota by mala tiež slabo interagovať s fotónmi, pričom by mala byť malá šanca, že by sa fotón zmenil na axión. Vedci taktiež beria, že ich teória pomôže k objavu detekcie tmavej hmoty.

