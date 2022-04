Astronómovia chcú opäť kontaktovať mimozemské civilizácie

Vedci chcú tentokrát skúsiť kontaktovať hviezdny systém vzdialený 39 svetelných rokov.

Kým organizácia SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) sa snaží zachytiť mimozemské signály, tak organizácia METI (Messaging Extra-Terrestrial Intelligence) chce vyslať signál vzdialeným civilizáciám. K vyslaniu signálu by malo prísť až o päť rokov. Vysielaná správa by mala obsahovať periodickú tabuľku chemických prvkov a hudbu z hudobného festivalu, kde boli zdôrazňované klimatické zmeny. Pôjde už o druhý pokus so snahou skontaktovať mimozemské civilizácie. Prvý pokus prebehol v roku 2017. Ten bol odoslaný z nórskeho mesta Tromso a odoslaná správa obsahovala základy geometrie a hudobných ukážok.

Signál, ktorý má byť vyslaný v roku 2027, bude smerovať do hviezdneho systému TRAPPIST-1. Ten je od nás vzdialený 39 svetelných rokov. Pozostáva zo siedmych planét a z toho najmenej tri sa majú nachádzať v obývateľnej zóne. V tejto zóne majú mať planéty vodu v kvapalnom stave a sú tak vhodné na udržanie života. Vedci chcú správu odoslať pomocou veľmi výkonných vysielačov, ktoré sa nachádzajú v Goonhilly Satellite Earth Station - Cornwall vo Veľkej Británii. Správa bude odoslaná v štyroch etapách, tak aby dokázala zaujať civilizácie na planétach solárneho systému TRAPPIST-1 (ak existujú).

Bohužiaľ, odpovede sa tak skoro nedočkáme. V prípade odpovede si počkáme až 80 rokov, kým signál z hviezdneho signálu dorazí naspäť ku nám.

