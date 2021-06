Astronómov prekvapuje masívna blikajúca hviezda

Astronómovia sú prekvapení objavením masívnej blikajúcej hviezdy.

Samotný objav sa uskutočnil ešte v roku 2012, kedy astronómov prekvapilo na nočnej oblohe, blikanie jednej masívnej hviezdy, ktorá je od nás vzdialená 25 000 svetelných rokov. Astronómom sa tento objav podaril vďaka ďalekohľadu VISTA, ktorý sa nachádza v Čile. Vtedy si všimli pokles a následný rast jasnosti hviezdy po dobu dvesto dní. Tím vedcov len tuší, o aký masívny objekt krúžiaci okolo hviezdy ide, ale samotná povaha masívneho telesa stále nie je známa. Predmetná udalosť dostala názov VV-WIT-08, WIT je v tomto prípade skratkou - What is it?.

Podľa astronómov nie je za poklesom jasnosti a jej následným rastom samotná hviezda, ale gravitačne viazaný objekt. Vedci si myslia, že predmetný objekt musí byť minimálne 37 miliónov kilometrov hrubý, čo predstavuje takmer štvrtinu vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou. Výskumníci zároveň vylúčili, že by išlo v tomto prípade o náhodný objekt prelietavajúci v blízkosti hviezdy, prípadne by išlo o trosky bieleho trpaslíka alebo neutrónovej hviezdy. Podľa vedcov môže ísť skôr o prašný oblak z blízkej čiernej diery.

Medzitým sa astronómom podarilo identifikovať ďalšie záhadné objekty, ktoré dostali názvy: VVV-WIT-10 a VVV-WIT-11. Vďaka tomu sa dá predpokladať, že týchto objektov bude v galaxii oveľa viac. Vedcom ostáva už len zistiť povahu spomínaných masívnych objektov.

Zdroj: Cnet,