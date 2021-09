Astrofyzici navrhujú nové miesto, kde by mohla byť Deviata planéta

Niektorým vedcom nedáva spať myšlienka, kde by mohla byť Deviata planéta.

Nový výskum Mika Browna a Konstantina Batygina z Kalifornského technologického inštitútu, prišiel s novou pravdepodobnou polohou hľadanej Deviatej planéty, nazývanej aj planéta "X". Presnejšie, ide o doladenie pôvodne navrhnutej obežnej dráhy, ktorú títo dvaja vedci navrhli. Tentokrát má byť podľa ich slov oveľa bližšie, pričom obežná dráha sa skrátila z navrhovaných viac ako desať tisíc rokov, len na tisícky rokov. Tým by išlo stále o najdlhšiu obežnú dráhu planéty v našej Slnečnej sústave. Pre porovnanie, Neptún má obežnú dráhu okolo Slnka v dĺžke 164 rokov.

Iný výskum, bol pre zmenu prísnejší a nepočítal s vesmírnymi objektami, ktorých obežnú dráhu ovplyvňuje planéta Neptún. Vedcom tak zostalo jedenásť objektov, pomocou ktorých vytvorili analýzu. Podľa nej by mala byť deviata planéta až šesťkrát hmotnejšia, ako naša planéta a jej obežná dráha okolo Slnka by bola 7 400 rokov.

Obaja astrofyzici veria, že sa im podarí objaviť záhadnú planétu pomocou observatória Vera Rubina, ktoré by malo byť dokončené v roku 2023. Samozrejme, panujú aj iné teórie o tom, čo by sa mohlo nachádzať za trpaslíčou planétkou Pluto. Jedna teória hovorí o tom, že záhadným objektom by mohla byť primordiálna čierna diera, ktorú zatiaľ našou technikou nedokážeme objaviť. Ďalšia teória pre zmenu hovorí, že silný gravitačný vplyv môže spôsobovať prstenec trosiek po zničenej planéte. Tak isto panuje aj názor, že tam jednoducho nič nie je.

Mike Brown sa mimochodom zaslúžil o vyradenie planétky Pluto zo zoznamu planét.

Zdroj: Gizmodo,