Asteroid Bennu má šancu, že zasiahne Zem

Podľa vesmírnej agentúry NASA, má asteroid Bennu šancu 1:1750, že zasiahne našu planétu.

Vedcom sa podarilo pomocou misie Osiris-Rex získať detailnejšie informácie o asteroide s názvom Bennu, počas ktorej sa vedcom podarilo nazbierať aj vzorky. Toto nebeské teleso má priemer 518 metrov a astronómovia získali aj bližšiu predstavu o jeho trajektórii a šanci zasiahnuť našu planétu. Šanca je 1:1750, že by asteroid zasiahol Zem do roku 2300. Samozrejme, môže sa stať, že zrážka s iným telesom môže jeho trajektóriu ovplyvniť a prípadne maximalizovať hrozbu impaktu. Najbližšie sa k nám Bennu dostane v septembri v roku 2135, kedy bude v podobnej vzdialenosti v akej je Mesiac od Zeme.

Vedci počítajú aj s tým, že jeho trajektóriu v čase preletu môže ovplyvniť gravitácia planéty. Astronómovia sa teda veľmi neobávajú, že by nám hrozila neodvrátiteľná hrozba od tohto telesa, aj keď v roku 2182 má až 0,04 percentnú šancu kolízie so Zemou. Inak sa to dá povedať aj tak, že na 99,96 percent nás asteroid Bennu nezasiahne a my môžeme kľudne spávať ďalej. Vedci vypočítali jeho približnú trajektóriu do roku 2300 a dovtedy sa nemáme čoho báť.

Zdroj: Cnet,