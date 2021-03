Arm uviedol novú architektúru Armv9 so zameraním na bezpečnosť a AI

Spoločnosť Arm naposledy uviedla novú architektúru čipov až pred 10 rokmi. Armv8 bola predstavená v roku 2011. Zmeny novej architektúry Armv9 majú spočívať najmä v zlepšení bezpečnosti, vyššom výkone pri strojovom učení a celkovom vyššom výpočtovom výkone.

Architektúra Arm je podstatnou pre mobilný trh, pretože na tejto architektúre je založený takmer každý procesor v smartfóne. Ukazuje sa však jej veľký potenciál a už sa dostáva aj na trh notebookov, osobných počítačov a serverov kde zatiaľ dominujú procesory na architektúre x86. Spoločnosť Apple napr. oznámila prechod na vlastné procesory založené na Arm architektúre minulý rok a vydala následne niekoľko notebookov využívajúc procesor Apple silicon M1.

Prvým zameraním je zlepšenie bezpečnosti. Tá má byť zabezpečená pomocou Confidential Compute Architecture (CCA), ktorá má ochrániť dáta hardvérovou cestou.

Armv9 bude tiež podporovať technológiu Scalable Vector Extension 2 (SVE2), ktorá má pomôcť zefektívniť proces strojového učenia a spracovávania digitálneho signálu.

Výkon CPU by mal taktiež stúpnuť o vyše 30 %, pričom všetko sa bude odvíjať od postupného vylaďovania hardvéru aj softvéru. Všetok doterajší softvér by mal byť bez problémov funkčný aj s novými procesormi založenými na Armv9 architektúre. Prvé procesory by sa mali objaviť už koncom tohto roku.

Zdroj: Arm, The Verge

Obrázok: Arm