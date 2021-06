Arm procesory budú už len 64 bitové

Arm bude podporovať už len 64 bitové aplikácie.

Našťastie, koniec podpory 32 bitových aplikácií príde až v roku 2023, ale aj to je samo o sebe blízky termín. Spoločnosť Arm má v pláne navrhovať nové mobilné procesory už len s podporou 64 bitových inštrukcií, pričom to znamená koniec 32 bitových aplikácií na zariadeniach s operačným systémom Android. Zároveň tak pôjde o veľký zásah do ekosystému s aplikáciami pre tento mobilný systém. Základy 64 bitového OS položil Android 5.0 Lollipop, pričom doteraz je zachovaná podpora pre 32 bitové aplikácie. Samozrejme, už teraz je veľa aplikácií písaných pre 64 bitovú inštrukčnú sadu.

Od tohto kroku sa dá taktiež očakávať, že pripravovaný operačný systém Android 12, bude už plne 64 bitový, bez spätnej kompatibility s 32 bitovými aplikáciami. Google zároveň inštruoval programátorov aplikácii už v roku 2019, aby kompilovali svoje aplikácie napísané v Jave alebo Kotlin-e a aby boli natívne ako 64 bitové. Vďaka novým verziám programu Android Studio to je robené automaticky, bez zásahu programátora. Podobný krok ohlásili aj veľký tvorcovia hier, medzi ktorých patrí aj Niantic Studio, ktoré ohlásilo ukončenie podpory 32bit verzie Pokémon GO.

Zaujímavosťou je to, že procesory Cortex-A, ktoré sa využívajú hlavne v smartfónoch, tabletoch a Chromebookoch plne prejdú na 64 bitovú architektúru úplne. Pričom procesory Cortex-M, ktoré sú určené pre IoT zariadenia, ostávajú zatiaľ stále 32 bitové a spoločnosť Arm nechystá v tomto segmente spraviť tak skoro zmenu.

Zdroj: XDA-Developers,