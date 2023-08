Architektúra RISC-V sa začína presadzovať!

Päť spoločností vytvorilo alianciu okolo tejto otvorenej čipovej architektúry.

Procesorová inštrukčná sada RISC (Reduced instruction set computer) a od nej odvodené RISC-V začína získavať čoraz väčší počet záujemcov. Jej výhodou je, že je otvorená a môže ju používať ktokoľvek. Napriek tomu len málo spoločností po nej siahlo a vyrobilo procesor, ktorý s touto sadou inštrukcií dokázal pracovať. Vyzerá to tak, že prichádza zmena a päť spoločností sa spája pre vytvorenie aliancie, ktorá sa ju bude snažiť presadiť vo svete x86/64 a ARM, ktoré sú aktuálne najpoužívanejšie. V procesoroch x86 a x64 kraľujú hlavne spoločnosti Intel a AMD. V prípade CPU ARM je vlastníkom práv rovnomenná spoločnosť, ktorá prenajíma licencie na ich výrobu. V tomto svete by mohli byť procesory RISC-V vítanou zmenou, ktorá nie je viazaná licenčnými poplatkami.

Alianciu vytvorili spoločnosti - Qualcomm, Bosh, Infineon Technologies, Nordic Semiconductor a NXP Semiconductor. V rámci tejto spolupráce vznikne nová spoločnosť, ktorá by mala fungovať ako "jediný referenčný zdroj" návrhov. Výroba vlastných čipov nie je zatiaľ plánovaná. Dalo by sa povedať, že nová spoločnosť by mala byť akousi obdobou firmy ARM, ktorá licencuje svoje čipy na výrobu a následné použitie v elektronických zariadeniach. Prvé návrhy čipov by mali byť určené pre automobilový priemysel. Aliancia by chcela čoskoro prejsť aj na návrh čipov pre mobilné zariadenia, kde je trh predsa len lukratívnejší. Aliancia zároveň verí, že sa jej podarí RISC-V presadiť ako priemyselný ISA štandard.

Za prípadným vstupom Qualcommu do aliancie môže byť prebiehajúce súdne konanie so spoločnosťou ARM, týkajúce sa licenčných sporov. RISC-V sa môže pre túto firmu javiť ako adekvátna náhrada za ARM procesory.

