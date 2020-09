Archeologický objav desaťročia? Možno našli pevnosť Williama Wallace

Podaril sa veľký objav? Archeológovia možno našli skrytú pevnosť samotného Williama Wallace.

Známa historická postava z dejín o nezávislé Škótsko William Wallace by sa mal vo svojej dobe v 13. storočí ukrývať v pevnosti prezývanej Torlinn. V 19. storočí vyšla na základe starých prameňov akási štúdia, ktorá popisuje kde sa zrejme nachádzala pevnosť. Forestry Journal oznámil, že zrejme objavili miesto, kde je skrytá samotná pevnosť a teória prechádza do reálnej praxe. Na štúdiu spolupracovali s firmou Skyscape Survey a terén skúmali pomocou dronov. Vďaka tomu zostrojili 3D model a vypočítali, kde sa zrejme nachádzala alebo možno stále nachádza pôvodná pevnosť. Malo by ísť o miesto nazývané Dumfriesshire v južnom Škótsku.

V tejto chvíli kopec a údolie, ktoré vznikol vyhĺbením riek naznačujú, že ide presne o toto miesto. Topograficky teda miesto sedí. Treba už len čakať kedy začnú vykopávky a hľadanie pevnosti. Malo ísť o miesto ťažko prístupné. Takže všetky indície naznačujú, že tu máme veľká archeologický objav.

Mimochodom Willian Wallace skončil neslávne. Po porážke bol mučený, obesený skoro do zadusenia, rozštvrtený a jeho hlava skončil na na kôle.

Zdroj: arstechnica, forestryjournal

ImageCredit: Survey First Edition, 1857 (copyright Matt Ritchie 2020), copyright FLS Skyscape Survey 2020