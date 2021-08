Arc - Tesla v lodnom priemysle?

Spoločnosť Arc chce byť Teslou na mori.

Kalifornský startup Arc, chce byť obdobou Muskovej Tesly, ale na mori. To chce firma dosiahnuť limitovanou sériou lodí. Loď bude mať na dĺžku 24 stôp (18,24 metrov) a bude stáť 300 000 dolárov (252 096 eur) a to nie je práve najmenej. Spoločnosť ako taká, ale nie je neznámou firmičkou, ale už má za sebou aj spoluprácu so spoločnosťou SpaceX a zároveň ju podporuje (finančne samozrejme) aj elektrárenská spoločnosť Andreessena Horowitza. Arc sa postupne chce prepracovať do cenovo dostupnejšej hladiny, aby prilákala širšiu klientelu.

Oproti klasickým lodiam, má mať elektrická verzia lodí menej pohyblivých častí, čím má byť údržba lode oveľa jednoduchšia. Podľa spoločnosti má byť výhoda aj v nabíjaní lodí v prístavoch, oproti bežnému tankovaniu pohonných hmôt a rozdiel má byť hlavne v cene. Aktuálne firma vidí svoju najväčšiu konkurenciu v lodiach poháňaných plynom, čo ale podľa generálneho riaditeľa spoločnosti nie je neprekonateľná prekážka.

Prvá séria lodí bude mať 200 kWh akumulátor (800 V), čo je zároveň dvojnásobok kapacity a napätia najvýkonnejšieho elektromobilu spoločnosti Tesla. Elektromotor má mať podľa slov generálneho riaditeľa firmy Arc - Mitcha Leeho až 495 koní. Maximálna rýchlosť lode má byť 40 míľ za hodinu (64 kilometrov za hodinu). Batéria by mala vydržať podľa startupu približne 4 hodiny plavby. Zaujímavou vlastnosťou má byť aj možnosť zloženia zadnej brázdy, takže sa čln bude dať využiť aj pre vodné športy.

Zdroj: TheVerge,