Apple Watch zachraňujú životy a ich predaj utešene rastie

Nie je to tak dávno, čo sme písali o tom ako Apple Watch hľadajú aplikáciu, ktorá by naštartovala ich predaje. Bolo to pred dvomi rokmi a písali sme, že "killer" aplikáciou, ktorá by naštartovala tento segment do mainstreamovej užívateľskej oblasti by bolo monitorovanie hladinu glukózy v krvi. Cukrovkou trpia stámilióny ľudí na svete a pre ne by neinvazívna metóda merania, ktorá môže byť používaná veľmi často, aj mnohokrát počas dňa, bola veľmi atraktívnou aplikáciou. Apple si takýto senzor dal patentovať tento rok v apríli, aktuálne Apple Watch 4 bodujú inou zdravotnou aplikáciou, monitorovaním EKG krivky.

Magazín HackRead v apríli zverejnil článok o siedmich prípadoch, keď monitorovanie srdcovej aktivity hodinkami Apple Watch 4 zachránilo ich majiteľom život. Ide len o niekoľko vybraných prípadoch z mnohých iných. No ukazuju potenciál tejto aplikácie. Podľa článku v MarketRealist tieto prípady majú pozitívny vplyv na predaje Apple Watch hodiniek.

Celkovo predaj nositeľnej elektroniky (wereables) v Severnej Amerike úspešne rastie. V druhom štvrťroku 2019 tento trh narástol o 38 percent voči druhému štvrťroku 2018. Čo znamená predaj 7,7 miliónov kusov nositeľnej elektroniky, ako sú napríklad smarthodinky Apple Watch. Tie boli najpredávanejšou nositeľnou elektronikou a Apple ich v druhom štvrťroku vyexpedova v počte 2,9 milióna kusov. To je 32 percentný nárast voči minuloročnému druhému štvrťroku. Tento rast je podobný ako bol v roku 2018 voči roku 2017.

Apple tak má na tomto trhu v súčasnosti (Q2 2019) kráľovský 37,9 percentný podiel. Na druhom mieste ho nasleduje Fitbit, ktorý predal 1,9 miliónov svojich náramkov a smarthodiniek, čo je nárast o 18 percent voči minulému roku.

iPhonov sa stále predáva dvadsaťnásobne viac ako Apple Watch. No zatipujme si, že zlom je už naozaj blízko a Apple v roku 2020 predá viac než 100 miliónov inteligentných hodiniek.



Find more statistics at Statista

Zdroj: marketrealist.com