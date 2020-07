Apple vymení vo svojich počítačoch procesory Intel za vlastné riešenie

Apple už na júnovej konferencii WWDC 2020 odhalil, že všetky ich počítače Mac prejdú od Intel procesorov k vlastnému riešeniu založenému na ARM64 architektúre. Teraz sa dozvedáme už aj prvé konkrétnejšie informácie ohľadom tohto prechodu.

Spoločnosť naznačila, že nové procesory budú predstavené už tento rok, čo prináša špekulácie o tom, do ktorých konkrétnych modelov sa dostanú. Analytik Ming Chi-Kuo, ktorý sa pravidelne zaoberá uniknutými informáciami ohľadom Apple produktov, naznačil, že pôjde najpravdepodobnejšie o 13 palcový model Macbook Pro. Mal by mať podobný, je však možné, že aj úplne rovnaký dizajn ako súčasný model – nebude teda disponovať tenkými rámikmi okolo displeja ako je tomu pri 16 palcovom modeli. Kuo taktiež spomína, že nové procesory na architektúre ARM bude obsahovať aj model MacBook Air, predstavený buď neskôr tohto roku, s možnosťou odkladu až na ten budúci.

Čo sa týka modelov s uhlopriečkou 16 palcov, prípadne 14 o ktorom stále nie sú vydané oficiálne informácie, tie by mali doraziť najskôr druhý alebo tretí štvrtok 2021. Súčasťou spomenutých modelov ako vrcholu ponuky, by mohol byť aj displej založený na mini-LED technológii.

Momentálne sa ešte nič nevie o možnom termíne v prípade desktopových počítačov iMac, avšak spoločnosť plánuje kompletnú výmenu architektúry do dvoch rokov. Nové čipy by mohli spoločnosti umožniť vydávať nové modely počítačov častejšie, taktiež znížiť výrobné náklady. To by mohlo znížiť priamo aj koncové ceny, aj keď to nepredpokladáme.

