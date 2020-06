Apple vyhralo rebríček spokojnosti zákazníkov, tesne pred Samsungom

Kalifornská spoločnosť Apple vyhrala prvé miesto pri hodnotení spokojnosti zákazníkov, pričom v tesnom závese skončil Samsung a LG.

Podľa nových údajov, ktoré dnes zdieľa americký index spokojnosti zákazníkov (ACSI), sú iPhone od spoločnosti Apple naďalej najvyššie hodnotené pokiaľ ide o spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť si udržala svoje prvé miesto v hodnotení spokojnosti zákazníkov (82%), zatiaľ čo minulý rok to bolo 81%. Druhý skončil Samsung s 81% (v roku 2019 rovnako s 81%), tretí je LG (79% v roku 2020 vs. 78% v roku 2019) nasledovaný s Lenovo Motorola zariadeniami na štvrtom mieste (77% v roku 2020 vs. 80% v roku 2019).

Spoločnosť ukázala takisto rebríček najlepšie hodnotených smartfónov medzi zákazníkmi. Prvé tri sú od Samsungu (Note 9, S9+ a S10), nasledované dvomi iPhonmi (XS Max a XS). Vysoko sa takisto umiestnili aj tohtoročné modely ako sú Apple iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max čo spoločnosť pripisuje zrejme aj vďaka nárastu kapacity batérie.

Zdroj: MR