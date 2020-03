Apple vie opraviť iPhone aj doma do druhého dňa!

Viete si predstaviť službu „oprava do ďalšieho dňa“ alebo teda „NBD – next business day repair“ aj pre svoj telefón? Apple takúto službu má.

Apple vo vybraných krajinách, resp. zatiaľ vzhľadom na vírus spustil opravu telefónu doma. V súčasnosti je údajne dostupná len v mestách Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles a San Francisco. Na túto službu sa prišlo náhodou, prezeraním oficiálnej stránke Apple slúžiacej pre podporu. Apple tak dokáže vo vybraných mestách poslať technika aj domov a opraviť rozbitú obrazovku či vymeniť batériu. Apple ale upozorňuje, že mimozáručné opravu môžu byť individuálne spoplatnené.

Táto možnosť je dostupná samozrejme len cez webovú stránku avšak zatiaľ u nás nie. Apple má zazmluvnených len pár servisných firiem, ale vzhľadom na veľkú sieť dílerov a predajcov Apple Reseller, je šanca, že v budúcnosti bude táto služba aj u nás. Nie je zatiaľ ale jasné, či je potrebné mať zaplatenú službu „AppleCare“, čo je predĺžená 2-ročná špeciálna podpora pre Apple zariadenia. Na druhej strane, ak túto službu dokážu poskytovať spoločnosti ako HP či DELL aj pre notebooky za 800€, nie je dôvod, prečo by takýto servis nedokázal Apple ponúkať, ak dnes iPhony vysoko prevyšujú túto sumu. Každopádne, je to veľké plus pre zákazníka.

