Apple už predáva viac hodiniek ako Švajčiarsko

Švajčiarské hodinky sú synonymom pre kvalitu a presnosť. Hodinársky priemysel tejto krajine prinesie ročne príjmy približne dve desiatky miliárd švajčiarských frankov. To je najviac zo všetkých krajín sveta.

Švajčiarsko exportovalo v roku 2018 23,7 miliónov kusov hodiniek za priemernú cenu 859 dolárov. Čína vyviezla v roku 2018 656,3 miliónov kusov hodiniek v priemernej cene 3 doláre. Preto je hodnota vývozu hodiniek z Číny štvrtinová voči hodnote vyvezených švajčiarských hodiniek.

Švajčiarsko dlhodobo dominovalo trhu luxusných hodiniek, no v roku 2019 sa situácia zmenila. Podľa správy zverejnenej spoločnosťou Strategy Analytics sa minulý rok predalo menej švajčiarských hodiniek ako v roku 2018. Pokles odhadujú na 13 percent na 21,1 milióna kusov. Predaj Apple Watch hodiniek naopak narástol o 36 percent. V roku 2018 sa predalo 22,5 miliónov kusov a v roku 2019 30,7 miliónov kusov. Apple tak v roku 2019 predala viac hodiniek ako švajčiarsky hodinársky priemysel.

Steven Waltzer, analytik spoločnosti Strategy Analytics, k tomu v tlačovej správe hovorí, "Tradiční výrobcovia švajčiarskych hodiniek, ako sú Swatch a Tissot, prehrávajú vojnu s inteligentnými hodinkami. Apple Watch dodáva lepší produkt prostredníctvom rozšírených maloobchodných kanálov a je príťažlivý pre mladých spotrebiteľov, ktorí čoraz viac chcú digitálne náramkové hodinky. Okno pre švajčiarske značky hodiniek na vstup do sveta inteligentných hodiniek sa zatvára." Nie je sám, čo má podobný názor. Titulok Forbes magazínu v aktuálnom článku s názvom How Apple Killed The Swiss Watch Industry (preklad, Ako Apple zabil Švajčiarsky hodinársky priemysel), hovorí sám za seba.

Zaujímavé je, že v roku 2014 sa Apple snažil o spoluprácu s výrobcami švajčiarských hodiniek, no neuspel pre nezáujem švajčiarských výrobcov.

Zdroj: www.theverge.com, news.strategyanalytics.com, www.forbes.com, www.fhs.swiss