Apple umožní neautorizované servisné úkony

Apple zmenil názor a povolí neautorizované servisné zásahy.

Pomerne nedávno sme vás informovali o tom, ako americký technologický gigant blokuje neuatorizované servisné zásahy a to tým, že prídete napríklad o funkciu FaceID. Pravdepodobne si to v spoločnosti Apple rozmysleli a firma vám okrem návodov bude poskytovať aj náhradné diely. Nie je známe, čo viedlo spoločnosť k zmene názoru, nakoľko pre Apple ide o veľmi nezvyčajný krok, keďže je známe, aký má prístup k neautorizovaným zásahom do nimi vyrobených zariadení. Každopádne ide o veľmi príjemnú správu, hlavne pre "domácich" opravárov (kúpa pokazených iPhonov, dostane nový zmysel).

Samotné spustenie programu má byť naplánované na začiatok roka 2022, pričom v prvej vlne budú Spojené štáty americké. Ostatné krajiny sa dostanú na rad v priebehu roka. Spoločnosť Apple, ale naďalej odporúča návštevu autorizovaného servisného centra. Bohužiaľ, doposiaľ nie je známy cenník jednotlivých náhradných dielov, ktorých má byť dovedna takmer 200. Na svoje si majú prísť aj majitelia notebookov a počítačov s procesorom M1 a vyšším, pre ktorých Apple tiež otvorí možnosť neautorizovaných servisných zásahov.

Zdroj: GSMArena,