Apple údajne uvažuje o výrobe rugged verzie hodiniek Apple Watch

Podľa správy portálu Bloomberg spoločnosť Apple uvažuje o výrobe rugged verzie hodiniek Apple Watch pre športovcov, turistov a ďalších používateľov, ktorí používajú takéto zariadenie v extrémnejších podmienkach.

Apple údajne interne diskutoval o vydaní takejto verzie hodiniek Apple Watch najskôr koncom roku 2021 alebo v roku 2022. Portál Bloomberg však uvádza, že je to už druhýkrát, čo sa hovorí o rugged verzii hodiniek Apple Watch. V roku 2015, po uvedení prvých hodiniek Apple Watch, spoločnosť diskutovala o novom modeli pre športovcov praktizujúcich extrémne športy. Aj keď sú štandardné hodinky Apple Watch stále populárne aj medzi športovcami, odolnejšie inteligentné hodinky (napríklad od spoločnosti Casio) zaznamenali silný predaj vďaka robustnejšiemu dizajnu produktu s mimoriadnou ochranou.

Táto rugged verzia hodiniek Apple Watch sa údajne interne nazýva „Explorer Edition“ a mala by mať rovnaké funkcie ako štandardné hodinky Apple Watch, ale s mimoriadnou ochranou a odolnosťou proti nárazom. Najnovšie modely hodiniek Apple Watch sú už vodoodolné do 50 metrov, spoločnosť Apple by však mohla urobiť nové zariadenie odolnejšie tým, že mu dá tvrdší kryt pravdepodobne aj s pogumovaným povrchom, ktorý by bol užitočný v prostrediach, kde sa súčasný kryt môže javiť ako príliš krehký.

Plány pre Apple Watch „Explorer Edition“ však stále môžu byť oddialené alebo prípadne aj zrušené. Portál Bloomberg tiež uviedol, že Apple pracuje na nových funkciách sledovania plávania pre Apple Watch.

Spoločnosť Apple zvyčajne uvádza na trh nové inteligentné hodinky v septembri. V minulom roku spoločnosť Apple uviedla na trh hodinky Apple Watch 6. série a nové cenovo dostupné hodinky Apple Watch SE. Či sa tento rok dočkáme odolných Apple hodiniek, uvidíme pravdepodobne až v septembri.

Zdroje: Bloomberg