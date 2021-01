Apple by tento rok mohol spustiť predplatnú službu na podcasty

Spoločnosť Apple údajne uvažuje o vytvorení predplatnej služby na podcasty, ktorou by konkurovala napríklad spoločnostiam Spotify, SiriusXM a Amazon.

Správa portálu The Information odhaľuje, že technologický gigant Apple v súčasnosti rokuje s produkčnými spoločnosťami o službe, ktorá by ľuďom účtovala poplatky za počúvanie podcastov. Spoplatnením jednotlivých podcastov by Apple mohol dať tvorcom spôsob, ako zarobiť viac peňazí - to by ich tiež mohlo presvedčiť, aby opustili konkurenčné služby.

Apple však mnohokrát iba zisťuje možnosti na trhu a produkt tak niekedy vôbec nemusí uzrieť svetlo sveta. Informácia o spustení predplatnej služby na podcasty zatiaľ nie je oficiálne overená, podľa portálu Bloomberg by však služba mohla byť spustená už tento rok.

Spoločnosť Apple nie je v tomto prostredí nová. Zohrala veľkú úlohu pri popularizácii podcastov prostredníctvom zariadení iPod a aplikácie iTunes. Podľa portálu The Information naviac prevádzkuje najrozšírenejšiu podcastovú aplikáciu v priemysle.

Spoločnosť Spotify už v minulosti údajne uvažovala o vytvorení samostatnej služby pre exkluzívne podcasty. Niektoré podcastové služby (napríklad Luminary) skryli určité podcasty za predplatné. Amazon sa tiež snaží narušiť podcastové odvetvie svojou aplikáciou Wondery.

Správa portálu Bloomberg z minulého roka odhalila, že Apple mal záujem o kúpu exkluzívnych práv na podcasty a vývoj sprievodných podcastov pre svoj obsah Apple TV+.

Zdroje: The Information, Engadget, Bloomberg, Bloomberg