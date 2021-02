Apple spolupracuje s TSMC na výrobe OLED panelov

Apple prinesie smart okuliare s OLED technológiou, ktorú vyrobí taiwanský TSMC.

Správa z Nikkei Asia naznačuje, že Apple a TSMC pracujú na pokročilých OLED displejoch určených pre plánované AR a VR zariadenia. Hardvér je momentálne v štádiu testovania vo vedeckom parku Longtan Science Park priamo v sídle spoločnosti, ktorý je blízko testovacieho závodu TSMC v regióne. Správa obsahuje niekoľko dôležitých informácií.

Panely OLED budú predovšetkým postavené pomocou súčasných kapacít čo znamená, že nebudú vyžadovať také veľké investície do výskumu a vývoja. V správe sa tiež uvádza, že displeje budú integrované priamo do čipu, aby sa zvýšila účinnosť a ušetrila časť vnútorného priestoru. A nakoniec, Apple si údajne na prácu na uvedených 1“ displejoch najal špičkové talenty od výrobcu displejov AU Optronics. Zdroj tiež odhaľuje plány spoločnosti na vývoj displejov microLED so spoločnosťou Epistar pre budúce hodinky Apple, iPady a MacBooky.

