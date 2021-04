Apple si patentoval celosklenenú dotykovú klávesnicu pre MacBooky

Budúce MacBooky by mohli byť dodávané so solid-state klávesnicou (SSK) so skleneným povrchom, ktorú je možné prekonfigurovať tak, aby osobitne vyhovovala každému na akýkoľvek účel.

Ide o nový patent spoločnosti Apple, ktorý predstavuje zariadenie s elegantným skleneným povrchom, ktoré dokáže upraviť konfiguráciu klávesov v závislosti od aplikácie alebo účelu použitia. Klávesnica by sa tak mohla zmeniť z bežného rozloženia na klávesnicu aj s numerickou časťou alebo by mohla vytvoriť veľkú plochu na kreslenie.

Rovný sklenený povrch nie je napriek svojej flexibilnosti použitia ideálnym riešením. Pocit písania na mechanickej klávesnici je predsa len iný ako písania na rovnom sklenenom povrchu a o to menej pohodlný pri dlhodobom používaní. V novom patente teda Apple podrobne popisuje použitie pružného povrchu na simuláciu pocitu stláčania klávesov. Apple navrhuje flexibilnú obrazovku, ktorá pri stlačení klávesy „môže v povrchu klávesnice vytvoriť pod prstom prehĺbenie“. To je možné spojiť s haptickou odozvou, čím by sa ešte viac posilnil pocit písania na tradičnej klávesnici.

Použitie SSK namiesto bežnej klávesnice by malo veľmi veľkú výhodu kvôli jej odolnosti voči nečistotám. Keďže je to zatiaľ len patent, nie je jasné, či sa takáto klávesnica nakoniec dostane aj do komerčných produktov.

