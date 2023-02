Apple si objednalo u TSMC 3nm čipy

Kalifornská spoločnosť chce nové čipy použiť vo svojich nadchádzajúcich produktoch.

Americká technologická spoločnosť Apple si mala objednať u výrobcu polovodičových súčiastok TSMC procesory vyrobené 3 nm procesom. Dá sa predpokladať, že vyrobené procesory budú použité v pripravovaných iPhonoch, ale aj MacBookoch. Nové čipsety majú byť až o 35 percent energeticky úspornejšie, než predchádzajúca generácia procesorov. Taiwanská spoločnosť TSMC začala s výrobou nových čipsetov už počas decembra minulého roka. Podľa informácií sa podarilo výrobcovi navýšiť výrobu, ktorá má teraz predstavovať približne 45 000 waferov za mesiac, pričom sa mala zlepšiť aj výťažnosť.

Pripravovaná séria iPhone 15 a nové MacBooky prinesú nárast výkonu oproti minulej generácii, tak isto aj energetickú úspornosť. Samozrejme bude záležať na spoločnosti Apple, ako optimalizuje softvér a aplikácie. Taiwanský výrobca má zároveň pracovať na vylepšení svojej 3 nm technológii - N3, pričom vylepšená technológia by mala dostať názov N3E. Výroba čipsetov novou technológiou by mala byť spustená koncom tohto roka. Zároveň sa začínajú objavovať informácie, že spoločnosť Apple by mala mať záujem aj o procesory vyrobené týmto postupom.

Zdroj: Gizchina,