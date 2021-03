Apple si objednal u TSMC výrobu 4nm čipov

Spoločnosť Apple si u výrobcu TSMC, ktorého dlhodobo používa, objednala výrobu 4nm čipov. Nové čipy Apple silicon budú použité pre ďalšiu generáciu zariadení Mac. Hovorí o tom správa z portálu DigiTimes.

Apple použije čipy pre novú, zatiaľ nepredstavenú, generáciu zariadení Mac. Apple si taktiež objednal výrobu novej generácie procesorov A15, ktoré budú použité v produktovej línii smartfónov iPhone 13.

Procesory poháňajúce nové smartfóny by sa mali začať vyrábať koncom mája a to procesom 5nm Plus. Nedávno sme tiež priniesli novinku o zahájení výroby displejov pre iPhone 13 Pro a Pro Max, ktorú zastrešuje spoločnosť Samsung.

Procesor, ktorý súčasne Apple používa v zariadeniach, Apple silicon M1, je postavený na 5nm výrobnom procese. TSMC malo začať pôvodne s novým 4nm procesom až počas roku 2022, pravdepodobne však prechod naň prebehne už v poslednom štvrťroku 2021. Menší výrobný proces zabezpečuje lepšiu efektivitu čipov a ich celkový vyšší výkon.

Zdroj: MacRumors