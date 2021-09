Apple predstavil nový iPhone 13 - najnudnejší v histórii (prehľad na jednom mieste)

Apple mal včera každoročné predstavenie nových produktov. Predstavil asi najmenšie zmeny v histórii. Sú novinky tak nudné? Môže za to pandémia a nedostatok čipov?

Od nových zariadení sa veľa očakávalo. Nový iPhone mal priniesť revolučné satelitné pripojenie, mmWAVE 5G pre celý svet či kompletne “notch-free” dizajn. Nové hodinky mali zase priniesť nový “Phone 12/13” dizajn.” Nakoniec sa z toho nič nekoná. Poďme si to zhrnúť.

Rada iPhone 13 dostane nový čip A15 BIONIC s novým 6-jadrovým hlavným procesorom, 5-jadrovým GPU procesorom a 16-jadrovým neurálnym procesorom.

Rozmery telefónov sa mierne zmenili - sú tenšie avšak novinky sú opäť ťažšie než predchodcovia, vďaka väčším batériám, ktoré pridajú približne 1.5 hodiny výdrže oproti predchodcom. iPhone 13 Pro napríklad váži až 204 gramov a Pro Max až 240 gramov a to už je naozaj na telefóny dosť.

Displeje ostali prakticky rovnaké, avšak pribudla podpora až 120 Hz a variabilný refresh rate od 10 do 120 Hz. Apple technológiu nazval ProMotion. Novinkou je aj menší notch o 20%, avšak ani tentokrát nedokáže ikona batérie ukazovať percentá. Ak niekto očakával koniec notchu, bude sklamaný. Maximálny jas sa zvýšil z 1000 až na 1200 nitov.

Vylepšená bola ako každý rok kamera. Veľkou novinkou je schopnosť makra až do 2 centimetrov u modelov Pro a Pro Max. Zaujímavé sú taktiež nočné portréty či nočné telefoto. Obe technológie využívajú LiDAR. Táto funkcia by teoreticky mala fungovať aj na 12 Pro / Max, aspoň so softvérom tretích strán. Cinematický mód budú podporovať všetky telefóny, ide o plynulé ostrenie objektov počas nahrávania videí. Okrem toho bolo vylepšené HDR, tzv. Smart HDR4.

Základný model a model Mini majú kameru so svetelnosťou f/1.6 a ultra širokú so svetelnosťou f/2.4. iPhone 13 Pro a Pro Max majú zase kameru so svetelnosťou f/1.5, ultra širokú so svetelnosťou až f/1.8 a telefoto kamera má f/2.8. U vyšších modelov nechýba podpora LiDARu.

Mimochodom nahrávanie v 4K ProRes videokodeku vyžaduje aspoň iPhone 13 Pro s 256GB pamäte. Dôležité je, že Apple znížil rozdiely medzi 13 Pro a Pro Max čo sa týka kamier na nulu, sú totiž totožné.

Niekoho môže zaujímať, že iPhone 13 podporuje štandardné DS (dual-SIM) vo forme eSIM. Pravdepodobne si tak budete môcť vybrať, či chcete využívať dve eSIM alebo eSIM + fyzická SIM. Toto zatiaľ ujasnené nebolo. Aktivácia prostredníctvom WiFi a eSIM je však k dispozícii už aj v oficiálnych návodoch na webe výrobcu.

Vybrať si budete môcť z viacerých farebných variácií. Mobilné telefóny budú dostupné koncom septembra.

Apple tiež uviedol novú generáciu Apple Watch Series 7. Nové hodinky sú väčšie ale len displejom. Firma to dosiahla zmenšením rámikov. Upgrade môže byť zaujímavý hlavne pre majiteľov Watch Series 3 a starších. Dostupné budú v 41mm a 45 milimetroch. Dobrou správou však je, že náramky budú kompatibilné aj zo starých modelov. 41mm model bude pracovať s 38/40mm náramkami a väčší s 42 a 44mm náramkami.

Očakávaný “iPhone 12” dizajn sa však nekoná. Hodinky sú oficiálne odolné voči prachu a majú IP6X certifikáciu. Po novom podporujú aj plnohodnotné zadávanie textu prostredníctvom virtuálnej klávesnice.

Na záver Apple predstavil nový iPad Mini 2021. iPad Mini 2021 bude mať 8.3” displej s A15 Bionic čipom. Novinkou bude podpora 5G či Apple Pencil 2. Touch ID sa presunulo na horné tlačidlo zapnutia a pribudol USB-C konektor. Vylepšila sa tiež 12MPx kamera. Zamrzí však pomerne vysoká uvádzacia cena vzhľadom na predchádzajúce ceny Mini verzie.

Staručký refreshovaný iPad 10.1” s A13 Bionic bude mať novú cenu, ktorá začína na 329 USD.

Záver a komentár

Nový operačný systém s výnimkou MacOS vyjde už budúci pondelok 20.9. Zhrnutie môžete očakávať v nejakom z budúcich článkov.

Kto očakával veľké novinky bude asi riadne sklamaný. Nové iPhony prinášajú len minoritné zlepšenia a okrem batérie a 120 Hz displeja nemajú čo pre majiteľov XS, 11 a 12 Pro ponúknuť. Nový iPad Mini 2021 vyzerá, že chce o svoju pozíciu opäť bojovať, bohužiaľ to zabíja cenou. Najzaujímavejším produktom je tak zo včera Apple Watch Series 7, ktoré podporujú po novom rýchle nabíjanie cez USB-C či nové ciferníky. Dá sa povedať, že aj Apple je zasiahnutý pandémiou a na novinkách sa to určite podpísalo. Nový iPhone sa mal určite volať 12S, lebo to ho presne vystihuje.

Môžete si tiež prečítať našu recenziu na iPhone Xr a iPhone 12 Pro. Ako vidíte trafili sme úplne presne.