Apple predstavil mnoho noviniek - iOS14 je konečne úplne iný!

Apple mal dnes svoj veľký deň predstavil úplne nový iOS 14 pre telefóny – má úplne nový dizajn. Inšpiroval sa u mŕtveho konkurenta.

Čítate správne nie je to žiadne PhoneOS ale iOS14, avšak prichádza mnoho noviniek, asi najviac za posledných 5 – 6 rokov. Úplne nová je domáca obrazovka, prepracované sú správy či pribudli akési aplikačné klipy. Nová domáca obrazovka konečne dostane widgety, ktoré sú inšpirované u dlaždíc zo systému Windows Phone/Mobile. Tie budú plne inteligentné na základe polohy, správania sa používateľa, či aktivity a budú automaticky združované podľa segmentov.

Zmenou si prejde aj prichádzajúci hovor, ktorý bude ako nové pop-up okno. Veľkou novinkou je podpora PIP, kedy sa budú niektoré aplikácie vedieť prekrývať. Napríklad video bude možné prehrávať v popredí a pritom prezerať web a áno pôjde i zvuk. Budete tak môcť taktiež volať cez FaceTime hovor a pritom si písať poznámky do kalendára.

Celý dizajn vyzerá veľmi moderne. App klipy budú špeciálne skratky, ktoré budú fungovať na základe linkov, QR kódov či NFC tagov. Správy budú podporovať vytváranie vlákien. Pribudli samozrejme nové Memoji či viete si vytvoriť zrýchlené kontakty.

Vylepšené boli tiež Apple Mapy, ktoré po novom podporujú aj turistiku či cyklistiku. Či vytlačia súčasné aplikácie na sledovanie je však otázka.

Nový iOS má byť bezpečnejší a transparentnejší. Vylepšenia sa dočkala Siri, ktorá bude schopná lepšie vyhľadať odpovede na webe, posielať audiosprávy, zlepší sa tiež diktovanie a hlavne bude podporovať preklady pre vybraných 11 jazykov.

Očakávanou novinkou je odomykania auta prostredníctvom iPhonu. Digitálne kľúče bude možné napárovať na hodinky a iPhony. Toto bude možné prostredníctvom ultra wideband technológie v čipe U1 (iPhone 12), pričom bude stačí prísť k autu a to sa samé odomknutie, rovnako ako je to v prípade bezkľúčového nastupovania. Pre súčasné autá to tak zrejme nebude možné. Podporu ohlásilo BMW s radou 5 už budúci rok. Implementácia bude zrejme veľmi komplexná. Zaujímavosťou je, že bude vytvorená akási virtuálna karta v peňaženke.

Podporovaný bude opäť iPhone 6S a novší. Ďalšie novinky uvidíme až na jeseň.

Zmenou si prešli tiež hodinky, dostanú WatchOS7, ktorý sa bude dať výrazne viac upraviť a tiež zdieľať, napríklad prostredníctvom webu, mailu či správ. Majú byť viac personalizované. Pribudnú tiež nové ciferníky od Apple.

WatchOS7 bude vedieť konečne po prvýkrát sledovať spánok a dokonca budú sledovať umývanie rúk. Áno je to dôsledok súčasnej pandémie. Automaticky sa spustí časovač. Konečne bude tiež podporované vzdialené ovládanie kamery. Aktualizácia bude dostupná pre Apple Watch Series 3 a novšie.

Mimochodom mierne vylepšenie dostane tiež Apple CarPlay. Už známa novinka je možnosť nastaviť si vlastné pozadie. Dúfajme, že sa dočkáme aj funkčných noviniek.

Ďalšie novinky si necháme do ďalšej správy.

Zdroj: Apple Newsroom