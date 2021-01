Apple plánuje spraviť redizajn klávesnice. Vyzerá to tak aspoň podľa nového patentu.

Kalifornská technologická spoločnosť stojaca za MacBookmi a iPhonmi podala žiadosť o patent na dynamicky meniacu sa klávesnicu. Celý problém vznikol, keď sa Apple rozhodol "vylepšiť" klávesnicu, ktorá dovtedy používala mechanizmus "nožníc". Neskôr sa spoločnosť rozhodla spraviť určité zmeny a doteraz používaný mechanizmus nahradila novým, a to takzvanými "motýlimi krídlami". Tie sa ale ukázali ako ešte menej spoľahlivé ako pôvodné prevedenie.

Užívatelia sa sťažovali na zasekávajúce sa tlačidlá, prípadne nereagujúce na nových MacBookoch až do roku 2019, kedy bola na Apple podaná žaloba a následne tak museli meniť klávesnice v rámci reklamácií. Teraz sa rozhodla spoločnosť situáciu zmeniť a chcela by znovuobjaviť klávesnicu. Tá by mala využívať Taptic Engine a tak isto aj Force Touch. Zároveň by mala byť schopná meniť svoje rozloženie, zmenu jazyka a podobne. Môžu za to nové dynamické klávesnice z polyméru, keramiky, skla a zafíru.

Takže, ak si chcete zahrať hru, klávesnica sa automaticky zmení a prispôsobí. Ak sa chystáte programovať, klávesnica sa tomu taktiež prispôsobí. Lenže ide zatiaľ len o patent a vôbec nie je isté, či sa tento "nápad" aj uskutoční, nakoľko firmy ako Apple podávajú patenty v stovkách, ale len máloktorý sa aj reálne dostane na svetlo svetla. Otázne to je hlavne po poslednom fiasku s motýliou klávesnicou, kedy museli bezplatne meniť všetky klávesnice.

