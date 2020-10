Apple nové iPhone zdražil a klamal v prezentácii!

Apple včera urobil opäť malý „humbuk“ z dôvodu uvedenia novej generácie iPhonov. Najviac však prekvapivo, že ceny iPhonov nezdražil – naoko. Faktom je, že telefóny zdražil a to výrazne.

Uvedené americké ceny platia totiž len pre amerického operátora Verizon, ostatní americkí operátori ako AT&T majú telefóny drahšie asi o 30 USD. Európske ceny tiež nijak neohúrili. Vo svete zúri pandémia, svet je pred krízou a Apple je asi jediná firma, ktorá ešte zdražuje. Kto iný by si toto dovolil?

Faktom je, že nové telefóny sú drahšie a to o dosť. Apple všetko skryl pomerne „trápne“ za ekológiu, avšak ceny zariadení nechal na pôvodnej úrovni, alebo ich položil ešte vyššie. Snažil sa všetko skryť za nižšie náklady na logistiku či znížené množstvo emisií. Bolo by zaujímavé zistiť, odkiaľ čerpal svoje čísla. Nové telefóny totiž ochudobnil o slúchadlá EarPods a nabíjací adaptér. Samotné slúchadlá stoja 29€ a za adaptér si tiež účtuje 29€. Spolu to vychádza na 58€.

Na webe a po fórach sa zdvihla pomerne veľká kritika, že Apple takto ušetril a zvýšil svoje zisky na každom telefóne o 50 USD. Spoločnosť na to reagovala znížením cien o 33% na 19€ pre oba produkty. Najhoršie však je, že Apple v prezentácii klamal o tom, že vo svete je dostupných až 2 bilióny adaptérov. Väčšina z týchto adaptérov totiž nie je kompatibilná s dodávaným Lighting – USB-C káblom a tak ste opäť odkázaný na starý kábel USB-A – Lighting so starým adaptérom.

Mimochodom Apple integroval do telefónu nové magnetické nabíjanie ale drahú nabíjačku do balenia nezabalil.

Zdroj: vl. spracovanie