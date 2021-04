Apple nezlúči iPad a Mac napriek ich hardvérovej podobnosti

Procesor Apple M1 v nedávno predstavenom tablete iPad Pro 2021 prinútil spoločnosť Apple zopakovať, že neplánuje spojiť Mac a iPad zariadenia. Podľa dvoch vedúcich pracovníkov spoločnosť vyrába najlepší Mac a najlepší iPad, aký dokáže vyrobiť a nie ich zmiešaninu.

John Ternus, viceprezident pre hardvérové inžinierstvo, v rozhovore pre portál The Independent uviedol: „Usilujeme sa o to, aby sme vytvorili najlepší Mac počítač, aký dokážeme vyrobiť; usilujeme sa o to, aby sme vyrobili najlepší iPad, aký dokážeme.“ „Budeme ich neustále zlepšovať. A nebudeme sa všetci zaoberať, viete, teóriami okolo ich zlučovania alebo niečím podobným,“ dodal. „Sme celkom hrdí na to, že skutočne, ale skutočne tvrdo pracujeme na vytvorení najlepších produktov v ich príslušnej kategórii,“ povedal Greg Joswiak, viceprezident spoločnosti Apple pre marketing, na vyjadrenie súhlasu s vyjadrením Johna Ternusa.

Nie je to prvýkrát, čo vedenie spoločnosti Apple vyhlásilo, že nebude zlučovať Mac počítače Mac a tablety iPad. Ešte v roku 2018 generálny riaditeľ Tim Cook uviedol, že spojenie týchto dvoch produktov by si vyžadovalo príliš veľa kompromisov. Vyjadrenia Ternusa a Joswiaka teda znamenajú, že Apple určite neprestane vyrábať notebooky MacBook v prospech tabletov iPad a ani naopak. To isté by malo platiť pre operačné systémy macOS a iPad, pretože v tom prípade by už v podstate aj tak išlo o rovnaké zariadenie.

Mac zariadenia bežiace na procesore Apple M1 však dokážu spúšťať aplikácie pre iOS a iPadOS. Teraz by však teoreticky mohol byť možný aj opak, keďže nový iPad Pro 2021 tiež beží na rovnakom procesore. Spoločnosť Apple však zatiaľ nepovedala nič ohľadom sprístupnenia takejto funkcie.

Prečítajte si tiež: Dodávateľ spoločnosti Apple bol HACKNUTÝ: Unikol dizajn budúcich MacBookov

Zdroje: The Independent