Apple nateraz pozastavil projekt špehovania pornografie v iOS

Apple zmazal stránky o kontroverznom skenovaní tvári v obrázkoch.

Nebolo to tak dávno, čo skenovanie fotografií sme považovali za normálne. Spoločnosť Apple však šla ešte ďalej a hľadala medzi fotkami (teda aspoň chcela) aj obsah s detským pornom. Po veľkom tlaku zo strany zamestnancov a médií však od tohto kroku ustúpila a odložila tento projekt na dobu neurčitú, teoreticky je už aj zrušený.

We're winning.



Apple has announced delays to its intended phone scanning tools while it conducts more research. But the company must go further, and drop its plans to put a backdoor into its encryption entirely. https://t.co/d0N1XDnRl3